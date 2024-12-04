Çorum FK cumartesi günü Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasında sakatlıkları tam geçmeyen Loick Landre ve Suat takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken diğer futbolcular takımla birlikte çalıştı.

Bu futbolculardan Loick’in bu haftada forma giyemeyeceği Suat’ın ise maç kadrosunda olabileceği ve maçın son bölümünde oynayabileceği öğrenildi. Çalışma öncesinde Teknik Direktör Serkan Özbalta, Manisa FK maçının oyun taktiği konusunda futbolculara bilgiler verdiği öğrenildi.

Kırmızı Siyahlı takım çalışmaya ısınma hareketleri ile başladı ardından dar alanda pas ile devam antrenman da daha sonra beşe beş dar alanda son bölümde ise ona on geniş alanda taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta isabetli pas uyarısını sık sık sürdürdü.

Çorum FK Manisa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.