Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilçenin eksik ve taleplerini iletti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçesinin sorun ve taleplerini aktardı.

İlçenin içme suyu şebekesini yenilemek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 27 milyon liralık proje dosyasını sunduğunu belirten İsbir, “Kendisini ilçemize davet ettik. Taleplerimizi olumlu karşılayarak destek vereceklerini söyleyerek Ortaköy ilçesine de ziyarette bulunacaklarını belirtti. İlgi ve alakalarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İsbir, görüşme esnasında Bakan Ersoy’a Orta Asya kültürü el örgüsü çanta ve çorap hediye etti.