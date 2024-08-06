Kırmızı Şimşekler tribün liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan ile Siyah Duvar Tribün lideri Özgür Yalvaç yaptıkları ortak basın açıklamasında bu sezonda iki taraftar grubunun maratonda güçlerini birleştirme kararı aldıklarını açıkladılar. Camianın isteği doğrultusunda aldıkları bu karar ile takımlarına daha fazla destek vereceklerine inandıklarını belirten tribün liderleri ‘Tüm taraftarlarımızı maratondan kombine almaya davet ediyoruz. Diğer isteğimiz ise lütfen stada başka takım formaları ile değim Çorum FK forması ile gelinsin. Bu şehir artık bir futbol şehri olarak anılsın’ dediler.

Ahlatcı Çorum FK’da iki taraftar grubu Kırmızı Şimşekler ile Siyah Duvar Maratonda birleşme kararı aldı. Kırmızı Şimşekler Tribün Liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan ile Siyah Duvar Tribün lideri Özgür Yalvaç yaptıkları ortak açıklamada camianın istediği güçlerini birleştirme kararı aldıklarını söyledi.ler.

Tribün liderleri yaptıkları ortak açıklamada taraftarların yıllardır söyledikleri güçlerini birleştirme ve takımlarına daha fazla destek verme konusunda çağrıları karşısında böyle bir karar aldıklarını belirterek ‘Takımımız geçen sezon gösterdiği performansla bizi gururlandırdı.

Bizlerde bu sezon taraftarlarımızdan gelen talep doğrultusunda Maraton tribününde güçlerimizi birleştirme kararı aldık. Tüm taraftarlarımızdan ortak isteğimiz Maratonda buluşalım ve sahada mücadele eden futbolcularımıza bizlerde tribünden gereken desteği verelim.

Bu birlikteliğimiz kesinlikle sezonluk değil devamlı olacak. Çünki hepimizin amacı bir Çorum FK’yı daha iyi yerlere taşımak. Bu hedef doğrultusunda sezonun ilk maçından itibaren takımımıza iç saha ve deplasmanlarda yalnız bırakmayacağız. İç saha maçlarında maraton tribününde iki grubunda bayrağı olmayacak hazırlanan ortak bir pankart devamlı bulunacak. Deplasman maçlanrnda ise iki taraftar grubuda kendi bayrağını asacak’ dediler.

Geçtiğimiz sezon kulübün yediği cezalar nedeni ilede konuşan tribün liderleri ‘Geçen sezon takımımız 2 milyon lira ceza yedi. Bu parayı çok daha farklı yerlere kullanabilirdi. Bizler elimizden geldiğince engel olmaya çalışıyoruz ancak gücümüz yetmiyor. Bunun içinde tüm taraftarlarımızdan yanındakilerine engel olması ve bu çirkinliklerin sahamımızda yaşanmaması.

Taraftarlarımızdan diğer isteğimiz ise Çorum FK maçlarına başka takım forması ile gelinmemesi, Çorum taraftarlarının artık bir futbol kültürü olmalı ve futbol şehri olmak için önceliğimiz hep kendi şehrimizin kulübü olsun. Kırmızı Siyah forma ile tribünleri renklendirelim’ dediler.