Trendyol 1. ligde yedinci hafta maçlardaki taraftar sayıları açıklandı. Yedinci haftanın en fazla taraftarı Kocaelispor-Şanlı Urfaspor maçında olurken Adanaspor-Çorum FK maçı yedinci sırada yer aldı.

Haftanın en fazla biletli taraftarın izlediği Kocaelispor- Şanlı Urfazpor maçını 7841 taraftar izlerken ikinci sırada ise Bandırmaspor ile Ankaragücü arasındki maçı 3912 taraftar izledi. Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maçı ise 2217 taraftar izledi. Urfa’da oynanan Yeni Malatyaspor - Amedspor maçını 1474 taraftar izlerken Iğdır FK ile Erzurumspor FK arasındaki maçı ise 1056 taraftar izledi. Boluspor- Manisa FK arasındaki maçı 1047 taraftar izlerken Adanaspor-Çorum FK maçını ise 718 biletli taraftar izledi. Sakaryaspor ile Ümraniyespor’un Ankara’da oynadığı maçı 394 EsenlerErokspor- Pendikspor maçını 264 taraftar izlerken haftanın en az taraftarı ise Karagümrük ile İstanbulspor arasındaki maçta 193 olarak açıklandı.