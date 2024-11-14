Çorum FK’nın Pendikspor ile oynadığı maç taraftar sayısında altıncı sarada yer aldı.

Şehir takımlarında tek geçtiğimiz il Manisa FK oldu.

Trendyol 1. ligde 12. hafta maçlarında en fazla taraftarın izlediği karşılaşma Marmara derbisinde Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında. İki komşunun maçını 14.721 taraftar izledi.

İkinci sırada ise Amedspor- Keçiörengücü maçı 11.818 taraftar ile yer aldı. Ankaragücü - Erokspor maçı 8410 taraftar ile üçüncü sırada yer alırken Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçı ise 6133 taraftar izledi.

Bandırmaspor- Boluspor maçında 3921 taraftar tribünde yer alırken Çorum FK -Pendikspor maçında ise 3614 taraftar yer aldı.

Manisa FK- Erzurumspor maçını 1001 taraftar izlerken üç İstanbul takımının taraftar sayısı ise bini bulmadı.

Ümraniyespor-Iğdır FK maçını 951, Karagümrük-Malatya maçını 586, İstanbulspor-Adanaspor maçını ise sadece 135 taraftar izledi.