Bandırmaspor maçının ardından kırmızı siyahlı futbolcular tribüne gelenek taraftarlara Sakarya maçında galibiyet sözü verdiler.

Taraftarların alkışının ardından Kaptan Ferhat zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek taraftarlardan takımın yanında olmalarını istedi.

Tribün Lideri Hüseyin Nalcı ise inançlarının tam olduğunu Sakaryaspor maçında futbolculardan galibiyet sözü istedi ve onlarda ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söylediler.

Daha sonra taraftarlar futbolcuları alkışlarla soyunma odasına görderdiler.