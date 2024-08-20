Çorum FK taraftarları maçtan hemen önce hayatını kaybeden Metehan’ı unutmadılar.

Arkadaşları ile doğum günü kutlaması için Samsun’a giden Metehan burda denize girmiş ve boğularak hayatını kaybetmişti. Kırmızı Şimşekler taraftar grubu üyesi Metehan Gümüş’ün posterini açan taraftarlar ‘Metehan ölmede kalbimizde yaşıyor’ sloganı attılar. Bu tezahürata konuk Fatih Karagümrük taraftarlarına destek verdiler ve tüm stad genç yaşta hayatını kaybeden Çorum FK taraftarını ortak olarak andı.