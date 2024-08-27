Çorum FK’yı zorlu Bandırmaspor deplasmanında taraftarlar yalnız bırakmadı. Kırmızı Siyahlı takımın Bandırmaspor ile oynadığı maç için gerek Çorum’dan giden taraftarlar gerekse Ege bölgesinde oturan Çorumlulardan oluşan 50 kadar futbol sever takımlarına destek verdi.

Doksan dakika boyunca sıcak altında takımlarına destek veren Çorum FK taraftarları maç sonunda galibiyet sevinci yaşayamasada deplasmanda alınan bir puanla teselli buldular. Maç sonunda ise taraftarlar futbolcuları yanlarına çağırarak onlardan Sakaryaspor maçı için galibiyet sözü aldılar.