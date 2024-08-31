Çorum FK taraftarları bugün oynanacak Sakaryaspor maçı öncesinde kırmızı siyahlı takımın antrenmanını ziyaret ederek başarı dilediler ve ‘Sizler sahada bizler tribünde galibiyet serisi başlatmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dediler.

Kırmızı siyahlı takımın önceki akşam tesislerde yaptığı antrenmanı Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan ile Siyah Duvar Tribün Lideri Özgür Yalvaç ile az sayıda taraftar ziyaret ettiler.

Teknik Direktör Serkan Özbalta ve kaptanlara başarı dileklerini ileten Tribün liderleri takım olarak sezona istedi gibi başlayamadıklarını belirterek ‘Sakaryaspor maçı yeni bir başlangıç olsun istiyoruz. Bizler tribünde elimizden gelen desteği vereceğiz. İnanıyoruzki sizlerde sahada kazanmak için elinizden gelen mücadeleyi vereceksiniz ve maç sonunda galibiyet sevincini hep birlikte yaşayacağız’ dediler.

Kaptan Ferhat takım olarak her hafta üzerlerine koyarak gittiklerini belirterek Sakaryaspor maçında üç puan hasretine son vermek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Teknik Direktör Serkan Özbalta da ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Özbalta göreve geldikleri günden buyanra Çorum’un yediden yetmişe tüm taraftarların desteğini gördüklerini belirterek bu ziyaretinde takımın moral ve motivasyonunu artırmak adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Takım olarak Sakaryaspor maçına mutlak üç puan için çıkacaklarını belirten Özbalta taraftarlardan da doksan dakika boyunca sabırla takımlarına destek olmalarını istedi.

Ziyaret sonunda minik taraftarlar tarafından kırmızı siyahlı takım futbolcu ve teknik heyetine tatlı ve kuruyemiş ikramında bulunuldu.