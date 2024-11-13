İki sezondur Çorum FK forması giyen Zargo Toure gerek saha içindeki performansı gerek takım ruhu ve gerekse camianın sevgisini kazanması ile tam bir profesyonel olduğunu açıkça ortaya koydu.

Türkiye’ye 2018 yılındaTralzonspor ile gelen ardından iki sezo Gençlerbirliği forması giydikten sonra Çorum FK’ya transfer olan Zargo Toure önceki gün 35 yaşına girdi.

Yaşı ve tecrübesininin yanında insanlığı ilede örnek bir kişilik olan Zargo iki sezondur kırmızı siyahlı takım savunmasının istikrar abidesi oldu.

Trabzonspor ve Gençlerbirliği ile Süper Ligde 82 maça çıkan Zargo Toura iki sezondur 1. ligde Çorum FK forması ile 45 maça çıktı.

Çorum FK ile çıktığı maçlardaki performansı ile tüm camianın beğenisini kazanan Zargo Toure takım ruhunuda en güzel yaşayan ve yaşatan isim olarak dikkat çekiyor.

Son oynanan Pendikspor maçındaki başarılı performansının yanında takımın sıkıntıya girdiği bölümlerde tribünleri takıma desteğe davet eden ve onları ateşleyen isim Zargo Toure. Maç sonunda kazanmanın sevinci ile bunu tüm tribünlerdeki taraftarlar ile bunun coşkusunu yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun saha içindeki mücadelesi ve dışındaki sempatik tavırları ile tüm Çorum FK camisanın beğenisini kazanan Zargo Toure Pendikspor maçının ardında da aynı mücadele ve kazanma hırsını maç sonunda ise sevgisini herkese gösterdi.

Tribündeki tüm taraftarlar ile çak yapan ve isteyenler ile fotoğraf çektiren Zargo Toure alkışlar eşliğinde soyunma odasına gitti.