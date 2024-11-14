Çorum’un İskilip ilçesinden merhum Hamid Çağıl’ın kızı Op. Dr. Zehra Çağıl, Temenne Mahallesi’nde bulunan ve babasının adı verilen parka yüzme havuzu yapılmasından duyduğu derin üzüntüyü kaleme aldığı bir mektupla dile getirdi.

Memleketi İskilip’te yayın yapan bir basın kuruluşuna gönderilen 13 Kasım 2024 tarihli mektupta, babası merhum Hamid Çağıl’ın Gazi Osman Paşa’nın Yaveri Mehmet Hilmi Efendi’nin torunu olduğunu belirten Zehra Çağıl, babası Hamid Çağıl’ın aynı zamanda ‘İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucularından olduğunu ve mütevelli heyetinde görev yaptığını hatırlattı.

Zehra Çağıl, merhum babasının isminin verildiği ‘Ahmet Hamid Çağıl Parkı’na yüzme havuzu yapıldığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği mektubunda şu görüşlere yer verdi:

“Temenne Mahallesi’nde park haline getirilen ve ‘Ahmet Hamid Çağıl Parkı’ adı verilen alan daha önce mezarlıktı. Orada Gazi Osman Paşa’nın Yaveri babamın büyükbabası Binbaşı Mehmet Hilmi Efendi ve ismini bilmediğim bazı kişiler yatmakta idi.

Binbaşı M. Hilmi Efendi Plevne müdafaasında Gazi Osman Paşa ile birlikte omuz omuza savaşmış tarihi kişiliği olan bir zattır.

Oğlu Münir Çağıl Osmanlı devleti zamanında son Kudüs kadısıdır. Ayrıca Osmanlı Meclisi’nde mebus ve Cumhuriyet döneminde 7 dönem milletvekili olarak görev yapmış daha önceki dönemlerde de Vakıflar Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Vakıf kanunları ve Türk medeni kanununun düzenlenmesinde emeği büyüktür. Babam Atatürk’ün kanun maddelerini imzalamadan önce Münir Bey gördü mü diye sorduğunu anlatırdı.

Babam merhum Hamid Çağıl, Yaver M. Hilmi efendinin torunudur. Temenne’deki mezarlığı büyük babası orada yattığı için satın almıştır. Kendisi bir İskilip aşığı idi. Her ay mutlaka bir hafta kadar gelir ve elinden geldiği kadar memleketine faydalı olmaya çalışırdı. Ayrıca 1951’de İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucularındandır. İlk mütevelli heyetinde görev yapmıştır.

Mezarlıklar bizim dinimizde ve kültürümüzde ebedi istirahat gâh olarak kabul edilmektedir. Ama ne yazık ki başta Yaver Binbaşı M. Hilmi Efendi ve diğer yatanlar ebedi istirahatgahlarında huzursuz edildiler. Dönemin belediye başkanı Mehmet Lokum mezarlık hakkında bütün bilgileri vermeme rağmen bu alanı park haline getirdi ve bize sorulmadan buraya ‘Ahmet Hamid Çağıl Parkı’ adı verildi. Bu durumdan da rahatsızız.

Bizler de her yaz İskilip’e gelir yaz tatilimizi orada yapardık bu nedenle bizlerde de İskilip sevgisi oluştu. Ben de onların anısına İskilip’in Yavu Köyü’ne babam ‘Ahmet Hamid Çağıl’ adına bir ilköğretim okulu yaptırdım.

Şimdi daha da acımasız davranılarak o bölgede yüzme havuzu yapılacağını öğrendim. Bu durum bizi çok rencide etti ve üzdü. Acaba İskilip’te yüzme havuzu yapmak için mezarlıktan başka yer yok muydu?

Bizim dinimiz ve toplumsal kültürümüzde mezarlıklar kutsaldır ve hakkettiği saygıyı görmelidir. Tarihe ve tarihi kişilere saygı duymak görevimizdir. En kısa zamanda bu yanlış karardan dönüleceğini ümit ediyorum”