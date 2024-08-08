Çorum Belediyesi tarafından Saat Kulesi ve çevresinde hayata geçirilecek olan Tarihi Kent Meydanı projesinde değişikliğe gidildi.

Önceki projede Saat Kulesi yanında U-dönüşü olmazken değişiklikle U-dönüşü imkanı projeye yeniden eklendi.

Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısında Tarihi Kent Meydanı projesinde değişiklik yapılması teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak çok önemsediğimiz konulardan bir tanesidir. Bundan dolayı da Tarihi Meydan projemizi çok önemsiyoruz. Şimdi burada küçük bir revizyona gidiyoruz. Birinci aldığımız kararla Saat Kulesi etrafından U-dönüşü olmayan projeye U-dönüşünü ekliyoruz. Bu imkanın olmasının ulaşım bakımından daha doğru olacağını düşündük. İkincisi ise Velipaşa Hanının önü ile ilgili. Hanın önündeki Taş Mağazanın dışındaki tüm yapıları yıkıyorduk. Balıkçıların olduğu alanın kamulaştırmalarını yaptık ve bedellerini ödedik. Oranın yıkılması ile ilgili hiçbir engel kalmadı. Taş Mağazanın arkasında bulunan ve Hanın önünü kapatmayan yapıları yüksek kamulaştırma bedelleri ödememek için yıkmaktan vazgeçtik. Bu yapılarında restorasyonları Çöplü Arastasında olduğu gibi yapılacak. Balıkçıların olduğu ada komple yıkılacak. Hanın önü açılacak. Hürriyet Pakı içindeki kafe, zabıta ve taksi durağının olduğu yapı ile Halk Ekmek büfesini kaldırarak güzel bir sosyal tesis içinde işaretledik” dedi.

Başkan Aşgın’ın verdiği bilginin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.