Çorum FK, tarihinin en önemli maçlarından birine çıkıyor.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çok yaklaşan kırmızı siyahlılar play-off 1.tur ilk maçında bu akşam 20.00'da Kocaelispor'u ağırlayacak.

Maçın biletleri iki gün önce satışa çıktı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç için 14 bin kişilik Çorum Şehir Stadyumu'nda 2 bin kişilik yer kaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre şu an itibariyle 11 bin 200 biletin satıldığı öğrenilirken, kalan bilet sayısının ise 2 bin 700 olduğu ifade edildi.

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Pasolig gişelerinde maç bileti satışları devam ederken, bu tarihi maçı kaçırmak istemeyenlerin bilet bulmaları için acele etmeleri gerekiyor.