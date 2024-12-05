Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Besilik Sığır İthalatı” için ön başvuruların başladığını duyurdu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda; “2025 yılı için planlanan 520 bin baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, Besilik Sığır İthalatı Talimatında belirtilen kurallara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecektir. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecektir.

Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporunda “Besi Hayvanı Ahırı Kapasitesi" 200 baş ve üzerinde olan yetiştiriciler besilik sığır ithalatı başvurularını İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapacak olup; başvurular bahse konu talimat hükümlerine göre Hayvancılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporunda “Besi Hayvanı Ahırı Kapasitesi" 200 başın altında olan yetiştiriciler besilik sığır ithalat başvurularını Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine yapacak olup; başvurular Et ve Süt Kurumunca değerlendirilecektir.

İşletmenin besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan işletmelere kota dağıtımı, işletmelerin besi hayvanı ahırı kapasite miktarlarına göre Bakanlıkça belirlenecektir. Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda besilik sığır ithalat başvurusu uygun bulunan başvuru sahiplerinin bilgileri, ithalat izin dönemi ve izin miktarlarını gösterir liste Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün http://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/20/Buyukbas-Hayvan-Ithalati web adresinde yayınlanacak ayrıca Et ve Süt Kurumu ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan yetiştiriciler, besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan yetiştiriciler besilik sığır ithalatı ön müracaatlarını 03.12.2024 - 16.12.2024 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yılda bir defa yapacaktır.

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş ve üzerinde olan yetiştiriciler, hayvan almak istedikleri dönemi ön başvuru dilekçesinde bildirecektir.

İthalat başvurusunda bulunulan gerçek ve tüzel kişilerin işletmesi, 01.01.2024 tarihi ve daha öncesi bir tarihte Türkvet sisteminde kendi adına kayıtlı olmalıdır.

İthalat başvurusunda bulunulan gerçek ve tüzel kişilerin 01.01.2024-02.12.2024 tarihleri arasında Türkvet kayıt sisteminde işletmesinde hayvan hareketi olmalıdır.

Besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 baş altında olan yetiştiriciler, işletmenin besi hayvanı ahırı kapasitesi 200 başın altında olan gerçek veya tüzel kişilere ait besilik sığır ithalat başvuruları Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine yapılacak olup; başvurular Et ve Süt Kurumunca değerlendirilecektir. Başvuru yapmak isteyen Besi ahırı kapasitesi 200 baş üzeri kapasiteye sahip işletmelerin dilekçe, Noter onaylı taahhütname ve Kapasite raporu ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurmaları önemle duyurulur.” denildi