Çorum'un Alaca ilçesinde, tarım işçilerine ödenecek ücretler belirlendi.

Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Pankobirlik Başkanı Bülent Özdemir, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kuyumcu ve işçi temsilcileriyle yapılan toplantı neticesinde yeni fiyat tarifelerinin belirlendiğini ifade etti.

Oda ve Birlik başkanları ile işçi temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda; soğan söküm, patoz ve torbalama işlemleri için soğanın sıklık ve seyrekliğine göre dönümüne 2 bin ile 3 bin TL arasında fiyat belirlendi.

Toplantıda alınan kararları açıklayan Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, “Soğanın yükleme bedeli 1 ton için 180 TL, indir-bindir bedeli 1 ton için 270 TL olarak belirlenirken, Traktör patoz 1 saatlik bedeli Bin ila Bin 200TL arası uygun görüldü. Bütün çiftçilerimize ve işçilerimize kazasız belasız bol bereketli bir hasat sezonu geçirmelerini dilerim” şeklinde konuştu.