Çorum'un İskilip ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ferhat A. idaresindeki 23 ACN 555 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu, ilçe girişi yakınlarında şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 12 işçinin bulunduğu minibüsteki Ahmet E, Habip A, Vedat A. ve Ferhat A. yaralandı.
Hafif yaralı 4 işçi, ambulansla kaldırıldıkları İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Editör: Anadolu Ajansı