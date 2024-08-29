Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda denetim ekipleri, gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerle, halkın güvenli gıdaya erişimini sağlamak için özverili bir çalışma yürütülüyor.

İl genelinde yürütülen denetimler, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin mevzuata uygunluklarını denetleyerek, riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli uyarılar ve yasal işlem uygulanıyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, "Gıda denetimleri, toplum sağlığını korumak adına büyük önem taşımaktadır. Ekiplerimiz, gıda üretim yerleri ve toplu tüketim işletmelerinde gerçekleştirdikleri titiz denetimlerle, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi temin etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan hiçbir faaliyete müsamaha göstermiyoruz" dedi.

Denetimlerin yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini belirten Göktekin, "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tüm işletmelerin, gıda güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri de yürütmekte olup, vatandaşların şüpheli gördükleri durumları ivedilikle Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri için çağrıda bulundu.