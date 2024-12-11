Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, il genelinde yeni doğan sığır cinsi hayvanların (manda hariç) kulak küpesi ile kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile düşen kulak küpelerinin yeniden takılması protokolü imzalandı.

Uygulama kapsamında, Çorum genelinde yeni doğan sığır cinsi hayvanların (manda hariç) kulak küpesi uygulaması Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca, manda yetiştiren, kimliklendirme ve kayıt yetki devri yapılan ve hastalık çıkışı yapılan işletmelerdeki hayvanlar ile göçer, ithal ve cezalı olarak kimliklendirilip kaydedilmesi gereken hayvanların iş ve işlemleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak.