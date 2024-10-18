Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum’a gelecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek Çorum'un taleplerini ilettiler.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı Çorum’a davet ettiklerini ve Bakan Yumaklı’nın ise 15 Kasım Cuma günü programının müsaitliğine göre Çorum’u ziyaret ederek bir dizi programa katılacağını söylediğini belirtti.

Ahlatcı, tarım ile ilgili talepleri bizzat Çorum’da Bakan Yumaklı ile istişare edeceklerini ifade etti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay daha sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek Çorum'un taleplerini dile getirdiler.

