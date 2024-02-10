Çorum’daki tarımsal sulama alanlarının arttırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi.

İlin tarımsal sulamadaki mevcut durumu, tarımsal sulamaya açılan alanların arttırılması bakımından alınması gereken önlemler ve proje değerlendirmelerinin görüşüldüğü toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Coğrafi konumu açısından önemli bir tarım potansiyeline sahip olan Çorum’da, tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılması için tarımsal sulamanın önemine değinen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl’de 208.000 ha sulanabilir arazinin bulunduğunu ve bu arazilerin %52,9’unun (110.077 ha) sulandığını belirterek, yürütülmekte olan projelere devam edilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra yeni atılacak adımlarla bu oranın daha da arttırılması için tarım sektörüne hizmet veren tüm paydaşlar ile birlikte özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Sulanabilir tarım alanlarının artması ile birlikte tarımsal üretime katılımın ve istihdamın da artacağını belirten Vali Dağlı, bu durumun Çorum tarımının şu anda bulunduğu seviyeden daha iyi noktalara gelmesine, İl ekonomisinin gelişmesine ve vatandaşların refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacağını, bu nedenle de bu konunun üzerine hassasiyetle eğildiklerini dile getirdi.