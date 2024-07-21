Çorum 'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı.

Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi'nde H.T. ile H.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, H.T’yi darp ettikten sonra bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.