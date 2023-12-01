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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Çakmaklı köyünde meydana geldi. Erdal G. (32) ile Çağdaş E. (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile Çağdaş E., tüfekle Erdal G.'ye ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çağdaş E. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA