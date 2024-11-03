Adana’da bir kişi iş yerinin bahçesinde sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç kızı silahla vurarak öldürdü. Cani adam, genç kızı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde bir kadın cinayeti yaşandı. İş yerine gelen şahıs, burada sevgilisi olduğunu iddia ettiği genç kız ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

GENÇ KIZI VURUP İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Cani, genç kızı iş yerinin bahçesinde silahla vurdu. Kendisi de olay yerine kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İş yerinde çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kızın hayatını kaybettiği belirlerken, yaşayan şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.