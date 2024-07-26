Çorum’daki kamu yatırımlarının son durumlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu’nda bir çok projenin tasarruf tedbirleri nedeniyle ya başlanamadığı, başlanan projelerin ise ödenek olmadığı için yavaş ilerlemesi gündem oldu.

Çorum’da 2024 yılında 40 milyar liralık 431 kamu yatırım projesi olduğu öğrenilirken, bu projelerden yarısının ihale aşamasında olduğu yada başlanamadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kamuda tasarruf paketinin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle yol ve su projelerinin bir çoğunda ödenek yetersiz olduğu ve bu yüzden bazı projelere başlanamadığı, başlanan projelerin ise yavaş ilerlediği hatta durma aşamasına geldiği kaydedildi.

Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya ve DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ Çorum’daki yol ve su projeleri ilgili yaptığı sunumda ödenek yetersizliği durumuna dikkat çekti.