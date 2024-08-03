Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığına Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın oldu.

Uzun yıllardır TASKK Başkanı olarak görev yapan Ali Düşmez’in Futbol Federasyonu Başkanlığı seçiminde Mehmet Büyükekşi’nin kaybetmesi üzerine sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bu görevden istifa etti.

TASKK yönetim kurulunun önceki gün yaptığı toplantıda Ali Düşmez istifasını sundu.

Bunun üzerine yapılan oylama sonunda uzun yıllardır Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak görev yapan ve yönetimde 1. Başkan Yardımcısı olarak bulunan Şener Aydın başkanlığa seçildi.