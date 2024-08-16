Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TİP'li Can Atalay gündemiyle toplandı.

Bekir Bozdağ başkanlığında oturumun birleşime açılmasıyla birlikte milletvekilleri kürsüye gelerek söz almaya başladı.

O esnada kürsüye TİP Milletvekili Ahmet Şık çıktı.

AHMET ŞIK'IN SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Şık'ın kürsüde söz almasıyla birlikte 'usül' tartışması patlak verdi.

Şık, "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok, haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya kes sesini be kes sesini" ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık'ın kullandığı ifadeler sonrası AK Parti cephesinden tepkiler gelince Meclis Genel Kurulu bir anda karıştı.