T.C.

ALACA KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN

1 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA İLİ / İLÇESİ MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale

NO m2 His.(m2) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati

1 KÜRE KÖYÜ 201 5 12046,26 TAM TARLA İMARSIZ 425.000,00 TL 127.500,00 TL 25.11.2024 08:30

2 KÜRE KÖYÜ 134 2 5517,44 TAM TARLA İMARSIZ 111.000,00 TL 33.300,00 TL 25.11.2024 08:40

3 KÜRE KÖYÜ 186 101 1962,27 TAM TARLA İMARSIZ 70.000,00 TL 21.000,00 TL 25.11.2024 08:50

4 KÜRE KÖYÜ 132 60 1844,06 TAM TARLA İMARSIZ 65.000,00 TL 19.500,00 TL 25.11.2024 09:00

5 KÜRE KÖYÜ 140 147 2979,48 TAM TARLA İMARSIZ 80.000,00 TL 24.000,00 TL 25.11.2024 09:10

6 KÜRE KÖYÜ 201 6 5714,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 160.000,00 TL 48.000,00 TL 25.11.2024 09:20

7 KÜRE KÖYÜ 165 111 7711,99 TAM TARLA İMARSIZ 195.000,00 TL 58.500,00 TL 25.11.2024 09:30

8 KÜRE KÖYÜ 134 1 4744,39 TAM TARLA İMARSIZ 95.000,00 TL 28.500,00 TL 25.11.2024 09:40

9 KÜRE KÖYÜ 122 1 14208,91 TAM TARLA İMARSIZ 360.000,00 TL 108.000,00 TL 25.11.2024 09:50

10 KÜRE KÖYÜ 129 2 4333,65 TAM TARLA İMARSIZ 110.000,00 TL 33.000,00 TL 25.11.2024 10:00

11 KÜRE KÖYÜ 111 9 607,29 TAM TARLA İMARSIZ 15.000,00 TL 4.500,00 TL 25.11.2024 10:10

12 KÜRE KÖYÜ 111 14 1472,86 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 TL 10.500,00 TL 25.11.2024 10:20

13 KÜRE KÖYÜ 122 3 9823,23 TAM TARLA İMARSIZ 250.000,00 TL 75.000,00 TL 25.11.2024 10:30

14 KÜRE KÖYÜ 114 3 1989,63 TAM TARLA İMARSIZ 52.000,00 TL 15.600,00 TL 25.11.2024 10:40

15 KÜRE KÖYÜ 140 107 8617,94 TAM TARLA İMARSIZ 310.000,00 TL 93.000,00 TL 25.11.2024 10:50

16 KÜRE KÖYÜ 163 45 227,95 TAM BAHÇE İMARSIZ 50.000,00 TL 15.000,00 TL 25.11.2024 11:00

17 KÜRE KÖYÜ 185 199 1145,59 TAM TARLA İMARSIZ 30.000,00 TL 9.000,00 TL 25.11.2024 11:10

18 KÜRE KÖYÜ 185 200 13255,74 TAM TARLA İMARSIZ 335.000,00 TL 100.500,00 TL 25.11.2024 11:20

19 KÜRE KÖYÜ 140 144 3787,70 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 TL 30.000,00 TL 25.11.2024 11:30

20 KÜRE KÖYÜ 185 208 2685,03 TAM TARLA İMARSIZ 68.000,00 TL 20.400,00 TL 25.11.2024 11:40

21 KÜRE KÖYÜ 193 38 646,52 TAM TARLA İMARSIZ 20.000,00 TL 6.000,00 TL 25.11.2024 13:10

22 KÜRE KÖYÜ 193 37 399,77 TAM TARLA İMARSIZ 12.000,00 TL 3.600,00 TL 25.11.2024 13:20

23 KÜRE KÖYÜ 115 2 8452,37 TAM TARLA İMARSIZ 215.000,00 TL 64.500,00 TL 25.11.2024 13:30

24 KÜRE KÖYÜ 111 16 813,55 TAM TARLA İMARSIZ 20.000,00 TL 6.000,00 TL 25.11.2024 13:40

25 İMAT KÖYÜ 3609 9288,84 TAM TARLA İMARSIZ 233.000,00 TL 69.900,00 TL 25.11.2024 13:50

26 İMAT KÖYÜ 105 137 7030,13 TAM TARLA İMARSIZ 290.000,00 TL 87.000,00 TL 25.11.2024 14:00

27 İMAT KÖYÜ 3608 2283,92 TAM TARLA İMARSIZ 60.000,00 TL 18.000,00 TL 25.11.2024 14:10

28 HARHAR KÖYÜ 121 17 1924,22 TAM TARLA İMARSIZ 65.000,00 TL 19.500,00 TL 25.11.2024 14:20

29 TUTLUCA KÖYÜ 1301 518,93 TAM ARSA İMARSIZ 80.000,00 TL 24.000,00 TL 25.11.2024 14:30

30 TUTLUCA KÖYÜ 1279 1326,41 TAM ARSA İMARSIZ 205.000,00 TL 61.500,00 TL 25.11.2024 14:40

31 TUTLUCA KÖYÜ 1300 598,83 TAM ARSA İMARSIZ 95.000,00 TL 28.500,00 TL 25.11.2024 14:50

32 TUTLUCA KÖYÜ 1291 2271,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 345.000,00 TL 103.500,00 TL 25.11.2024 15:00

33 PERÇEM KÖYÜ 1086 826,59 TAM ARSA İMARSIZ 110.000,00 TL 33.000,00 TL 25.11.2024 15:10

34 EVCİ KÖYÜ 150 192 791,08 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 40.000,00 TL 12.000,00 TL 25.11.2024 15:20

35 KIZKARACA KÖYÜ 1163 3783,51 TAM TARLA İMARSIZ 175.000,00 TL 52.500,00 TL 25.11.2024 15:30

36 KIZKARACA KÖYÜ 1164 5815,54 TAM TARLA İMARSIZ 265.000,00 TL 79.500,00 TL 25.11.2024 15:40

37 KIZKARACA KÖYÜ 1165 1008,60 TAM TARLA İMARSIZ 46.000,00 TL 13.800,00 TL 25.11.2024 15:50

38 KIZKARACA KÖYÜ 1168 7437,18 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 390.000,00 TL 117.000,00 TL 25.11.2024 16:00

39 KIZKARACA KÖYÜ 1169 9937,26 TAM TARLA İMARSIZ 497.000,00 TL 149.100,00 TL 25.11.2024 16:10

40 KÖRPINAR KÖYÜ 113 8 3385,92 TAM TARLA İMARSIZ 105.000,00 TL 31.500,00 TL 25.11.2024 16:20

41 KÜÇÜKDONA KÖYÜ 172 11 4301,10 TAM TARLA İMARSIZ 130.000,00 TL 39.000,00 TL 25.11.2024 16:30

42 KÜÇÜKDONA KÖYÜ 172 13 4680,48 TAM TARLA İMARSIZ 141.000,00 TL 42.300,00 TL 25.11.2024 16:40

43 KÜÇÜKDONA KÖYÜ 172 14 3918,79 TAM TARLA İMARSIZ 120.000,00 TL 36.000,00 TL 25.11.2024 16:50

44 KARATEPE KÖYÜ 122 59 7853,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 300.000,00 TL 90.000,00 TL 26.11.2024 09:00

45 AKÇA KÖYÜ 104 17 6018,01 TAM TARLA İMARSIZ 211.000,00 TL 63.300,00 TL 26.11.2024 09:10

46 AKÇA KÖYÜ 104 18 7948,23 TAM TARLA İMARSIZ 280.000,00 TL 84.000,00 TL 26.11.2024 09:20

47 AKÇA KÖYÜ 160 1 2245,11 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 340.000,00 TL 102.000,00 TL 26.11.2024 09:30

48 AKÇA KÖYÜ 171 2 691,58 TAM ARSA İMARSIZ 105.000,00 TL 31.500,00 TL 26.11.2024 09:40

49 AKÇA KÖYÜ 176 4 829,16 TAM BAHÇE İMARSIZ 130.000,00 TL 39.000,00 TL 26.11.2024 09:50

50 AKPINAR KÖYÜ 1730 294,24 TAM ARSA İMARSIZ 50.000,00 TL 15.000,00 TL 26.11.2024 10:00

51 AKPINAR KÖYÜ 1731 774,28 TAM ARSA İMARSIZ 130.000,00 TL 39.000,00 TL 26.11.2024 10:10

52 ÇOPRAŞIK KÖYÜ 104 112 2147,71 TAM TARLA İMARSIZ 86.000,00 TL 25.800,00 TL 26.11.2024 10:20

53 ÇOPRAŞIK KÖYÜ 113 57 4236,60 TAM TARLA İMARSIZ 170.000,00 TL 51.000,00 TL 26.11.2024 10:30

54 ÇOPRAŞIK KÖYÜ 113 368 700,60 TAM TARLA İMARSIZ 30.000,00 TL 9.000,00 TL 26.11.2024 10:40

55 ÇOPRAŞIK KÖYÜ 172 205 2175,33 TAM TARLA İMARSIZ 95.000,00 TL 28.500,00 TL 26.11.2024 10:50

56 ÇOPRAŞIK KÖYÜ 172 260 7800,74 TAM TARLA İMARSIZ 325.000,00 TL 97.500,00 TL 26.11.2024 11:00

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, karşılarında gösterilen tarih ve saatte Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ayrı ayrı yapılacaktır.

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin ödemelerde (%20 indirim uygulanır), 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

f) İsteklilerin (a) bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Alaca Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Alaca Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ait Alaca Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Alaca Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.