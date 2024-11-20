T.C.
ÇORUM İLİ
ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
MADDE-1 Aşağıda niteliği, nevi ve miktarı belirtilen taşınmazlar, Denizhan Mahallesi Yozgat Caddesi No:2 adresinde  bulunan Alaca Belediyesi hizmet binasında meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale teklif artırım miktarı 50.000,00 TL ve katları olarak  devam edecektir.
Satışı Yapılacak Taşınmazın

Sıra No		 Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü m2 Cinsi Tahmini Bedel KDV Dahil Geçici Teminat Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 Yıldızhan Mahallesi 275 193 349,53 Arsa 1.500.000,00 45.000,00 Sanayi Alanı İçerisinde emsal=0,75 2.12.2024 14:00
2 Cumhuriyet Mahallesi 101 345 881,20 Arsa 1.800.000,00 54.000,00 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.12.2024 14:10
3 Cumhuriyet Mahallesi 101 346 972,21 Arsa 1.950.000,00 58.500,00 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.12.2024 14:20
4 Cumhuriyet Mahallesi 101 347 972,21 Arsa 1.950.000,00 58.500,00 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.12.2024 14:30
5 Cumhuriyet Mahallesi 101 348 972,50 Arsa 1.950.000,00 58.500,00 Küçük Sanayi Alanı TİP Yapılaşma 2.12.2024 14:40
6 Günhan Mahallesi 1174 1 95,79 Arsa 450.000,00 13.500,00 Buğday Pazarı Alanı Depo 2.12.2024 14:50
7 Günhan Mahallesi 1174 2 95,78 Arsa 450.000,00 13.500,00 Buğday Pazarı Alanı Depo 2.12.2024 15:00
8 Günhan Mahallesi 1174 3 95,61 Arsa 450.000,00 13.500,00 Buğday Pazarı Alanı Depo 2.12.2024 15:10
9 Günhan Mahallesi 1174 4 95,44 Arsa 450.000,00 13.500,00 Buğday Pazarı Alanı Depo 2.12.2024 15:20
10 Günhan Mahallesi 1174 5 95,46 Arsa 450.000,00 13.500,00 Buğday Pazarı Alanı Depo 2.12.2024 15:30
11 Günhan Mahallesi 1174 6 95,29 Arsa 450.000,00 13.500,00 Buğday Pazarı Alanı Depo 2.12.2024 15:40
MADDE-2 Tahmini bedel Damga vergisi HARİÇ,  diğer tüm vergiler DAHİLDİR. Sözleşme giderleri vb. giderler müşteri tarafından ödenecektir. İhaleye ilişkin tüm  ödemeler, belediyemiz veznesine veya belediyenin banka hesabına SÜRESİNDE ödenebilir. 
MADDE-3 Teminat olarak tedavüldeki  Türk Parası ve Banka Teminat Mektupları,  teminat olarak kabul edilebilir.
MADDE-4 Geçici teminat muammel bedel üzerinden %3,  Kesin teminat ise İhale bedeli üzerinden  %6 oranında  alınır.
MADDE-5 İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler 02.12.2024 tarih ve saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2) Kanuni İkametgâh Belgesi,
3) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,
4) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,
5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,
6) İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat Bankası TR44 0001 0000 8011 4910 7150 01, Halk Bankası Şubesi TR64 0001 2009 3150 0007 0000 04 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.
7) Şartname bedelinin 1.000,00 TL yatırıldığına ilişkin makbuz.
8) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair  Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,
9) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
10) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.
11) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx internet adresinden alınabilir)
12) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
#ilangovtr Basın No ILN02124011