TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri Eğitime katkı için 46. İstanbal Maratonunda koşacaklar.

Pazar günü İstanbul’da yapılacak olan 46. İstanbul Maratonunda Çorum TED Koleji beden Eğitim Öğretmenleri Çetin Koçak, Merve Ünal Veran ve Hüsna Demir Aras eğitime katkı vermek için koşacaklar.

Türk Eğitim Derneği tarafından 1928 yılından beri eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla maddi imkanı yeterli olmayan başarılı çocukları ülke genelinde çeşitli burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanıyor.

Bugüne kadar 50 bine yakın çocuğu burslardan faydalanmasını sağlayan Türk Eğitim Derneği adına bu koşuya katılacak olan üç TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri ‘Yaşanan olumsuzluklardan şikayetçi olmak yerine, elimizden geldiğince sorunu çözmeye çalışanları desteklemeyi, adımlarımla tanıdıklarımı harekete geçirmeyi tercih ediyoruz. Biliyoruz ki bir konudaki farkındalık arttıkça, çözüm de o kadar kolaylaşacak. İşte bu nedenle, pazar günü İstanbul M-2024-Türk Eğitim Derneği-Eğitim Değiştirir projesi için İyilik Peşinde Koşarak, adımlarıma anlam katacağız’ dediler.