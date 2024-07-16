Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdürüyor.

Kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde dünü tek antrenman ile geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım kampta iki gün çift antrenman yaparken bir günü ise tek antrenmanla geçiriyor.

Hafta sonu çift antrenman yapan kırmızı siyahlı takım dün akşam yaptığı tek çalışma ile günü tamamladı.

Kırmızı siyahlı takımın saat 18’de otel sahasındaki çalışması ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas oyunları yaptı.

Kırmızı siyahlı takım bu çalışmada topla taktik çalışmalara başladı.

Kırmızı siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürdü.