CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız kapanan tekstil atölyeleri nedeniyle hem işsiz kalan işçileri hem de fabrikasını kapatmak zorunda kalan patronu dinledi. CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunarak, “Çorum tekstil üretiminde merkez üssü illerden biri. 5. Yatırım Teşvik Bölgesi’nde yer alan Çorum’da özellikle tekstil sektöründeki firmalar ya konkordato ilan ediyor, ya işçi çıkarıyor ya da son çare olarak da işyerini kapatıyor. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalı. Ekonomi düzelinceye kadar 4 ve 5. Yatırım Teşvik Bölgesi’nde yer alan illerin 6. Bölge teşviklerinden yararlanması sağlanmalı” dedi.

Çorum’da 100 kişi çalıştıran bir tekstil fabrikasının aylık sigorta prim maliyetinin 650 bin TL olduğunu, Güneydoğu ve Doğu’daki bir fabrikanın aylık maliyetinin ise 100 bin TL olduğunu söyleyen Tahtasız, “Yüksek maliyetlerin neden olduğu bu kapanmalara ve yurtdışına kaçışlara derhal önlem alınmalı. Firmalara gerekli teşvikler artırılarak verilmeli” ifadelerini kullandı.

Çorum’da kısa bir süre önce kapanan tekstil atölyesindeki işçiler 45 gündür alacaklarını alamadıkları için CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’dan yardım istedi. İşçileri dinleyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, daha sonra kapanan tekstil fabrikasının sahibi ile bir araya geldi.

Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle 110 kişinin çalıştığı tekstil atölyesini kapatmak zorunda kalan Hanifi Ak, Tahtasız’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İşçilerimizin maaşını ödeyemeyecek duruma geldik. SGK ve vergilerden dolayı benim işçi başı aylık maliyetim 1100 dolar. Bu parayı karşılayamadığım ve iş de olmadığı için üretimi durdurmak zorunda kaldım. Bazı firmalar Bangladeş ve Mısır’a gidiyor. Bu ülkelerde işçi maliyeti 120 dolar iken bizim ülkemizde 1100 dolar. 6. Yatırım Teşvik Bölgesi’nde yer alan Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri hariç 4 ve 5’nci teşvik bölgesindeki illerin tamamında durum aynı. Bizler de yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretimi tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bankalar kredi vermiyor. Tekstil sektörüne hiç kredi vermiyorlar. Devletten de hiçbir destek yok. Maaşları ödemek için evimi arabamı sattım. O da bitince ve maaşları dahi ödeyemez duruma gelince mecburen kapattım.” (Haber Merkezi)