2. Voleybol Liginde temsilcilerimiz Sungurlu Belediyespor erkek ve Osmancık Belediyespor kadın takımlarının maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Sungurlu Belediyespor’un Anadolu Şahinspor ile oynayacağı maçı ilimizden Hasan Olgun, Osmancık Belediyespor’un ligin ilk haftasında 52 Çamlıkspor ile oynayacağı maçı ise Can Acar yönetecek.

Pazar günü saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Sungurlu Belediyespor ile Anadolu Şahinspor takımları arasındaki maçta Hasan Olgun’un yardımcılığını Hasan Öztürk yaparken maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görev yapacak.

Osmancık ilçe spor salonunda saat 14’de oynanacak Osmancık Belediyespor- 52 Çamlıkspor maçında ise Can Acar’ın yardımcılığını Ayşegül İnce yapacak maçta gözlemci olarak ise Turgut Yıldırım yapacak.