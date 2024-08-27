SERGEN ARICI

Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan ve Tenis Antrenörleri Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Cemil Çağlar’a görev süresi boyunca Tenis sporuna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden İl Temsilcisi Erdal Bakırcan ve antrenörler yeni görevinde başarılar dilediler. Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise ülkeye ve gençliğe hizmet etmeye bu görevde devam edeceklerini belirterek Tenis İl Temsilcisi ve antrenörlerine ziyaretleri için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.