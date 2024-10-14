Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı ve yolcuların hem bir şikâyeti hem de talepleri var.

LAĞIM KOKUSUNDAN ŞİKÂYETÇİLER

Terminal esnafı ve çalışanları uzun zamandan beri ciddi derecede lağım kokusuna maruz kaldıklarını belirterek, gelen kokunun biran önce giderilmesini istiyorlar.

ORTAK ATM İSTİYORLAR

Esnaf ve yolcular ayrıca otobüs terminalinde hiçbir banka ATM'sinin olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ifade ederek, ATM cihazının konulmasını talep ettiler. (Haber Merkezi)