Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Thomas’ın burnunda çatlak olduğu öğrenildi.

Maçın ilk yarısında hava topu mücadelesine çıktığı anda rakip kalecinin kafasına burnu gelen Thomas’un burnu kanadı.

Saha içinde yapılan ilk müdaheleninin ardından saha dışında tedavisi devam eden Thomas ilk yarının kalan bölümünü böyle tamamladı.

Maçın ikinci yarısında oyuna başlayan ancak burnundaki tamponlardan dolayı nefes almakta zorluk çekmesi üzerine oyundan çıkan Thomas hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda burnunda çatlak tesbit edildi.

Dikiş atılan Thomas’ın tedavi sürecinin ardından milli ara nedeni ile verilen izinde ülkesi Hollanda’ya gitti.

Thomas’ın daha öncede bu sakatlığı geçirdiği ve maskesi bulunduğu milli aranın ardından bir süre bu maske ile takımındaki yerini almaya devam edeceği belirtildi.