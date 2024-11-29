Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü” nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Sağlık hizmetlerinin, toplumun en temel ihtiyaçlarından biri olduğunun belirterek sözlerine başlayan Erol Afracan, “Hastaların doğru zamanda, doğru hizmetle buluşması için büyük bir özveri ve gayretle çalışan tıbbi sekreterlerimiz, sağlık sistemimizin görünmeyen emekçileri, isimsiz kahramanlarıdır” dedi.

Tıbbi sekreterlik mesleğinin, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla doğduğunu ve yıllar içerisinde gelişerek sağlık sektörünün vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini kaydeden Afacan,

“Günümüzde tıbbi sekreterlerimiz, hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında hasta kayıtlarından randevu işlemlerine, sağlık çalışanları arasındaki iletişimden hasta haklarının korunmasına kadar pek çok hayati görevi başarıyla yerine getirmektedir.

Sağlık sektörünün bir ordu olduğu düşünüldüğünde, tıbbi sekreterlerimiz bu ordunun en kritik unsurlarındandır. Onların dikkat ve özveriyle yerine getirdikleri işler, sağlık hizmetlerinin aksamadan işlemesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlık çalışanları ve hastalar arasında bir köprü görevi görür. Çorum Eczacı Odası olarak, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan tüm tıbbi sekreterlerimizin 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sağlık sektöründeki emek ve katkılarınız için sizlere teşekkür ediyor, meslek hayatınızda başarı ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)