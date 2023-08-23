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Ahlatcı Çorum FK’da orta sahada görev yapan Timur Temeltaş yönetime ayrılık isteğini bildirdi.

1992 Almanya doğumlu Timur Temeltaş Türkiye’de Altınordu’da başladığı futbol hayatında Ümraniyespor, Altay, Eyüpspor ve son olarak Iğdırspor takımlarında forma giyen Timur Temeltaş geçen sezon devre arasında Ahlatcı Çorum FK’ya transfer oldu.

Ligin ikinci yarısında 11 maçta kırmızı siyahlı takım forması giyen Timur Temeltaş bu sezon ilk iki maçta Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından kadroya alınmadı.

Tecrübeli futbolcunun aynı özelliklerde sahip orta sahalar olduğu için kadroya almadığını belirten Tam’ın bu açıklamalarının ardından Timur Temeltaş’ın ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Timur’un yeni kulüp arayışında olduğu belirtildi.