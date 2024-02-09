İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tırın servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BDT 622 plakalı tır, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüne çarptı. Tır, daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.