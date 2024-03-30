Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde lastiği patlatan tırın dorsesine çarpan kamyon kağıt gibi ezildi.

Araçta sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Raşit Karataş idaresindeki 27 AON 281 plakalı Volvo marka tırın, sol ön lastiği patladı.

Lastiği patlayan tırı sürücü Raşit Karataş, emniyet şeridine park etti.

O esnada aynı istikamette seyreden Gökhan Gönül idaresindeki 41 VS 995 plakalı İveco marka kamyon, park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, otoyolun sol şeridine savrulurken, kamyon kağıt gibi ezildi ve kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması neticesinde araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tır sürücüsü Raşit Karataş, “Ben tırdan inmiştim. Arkadan gelen araçları diğer şeride yönlendirmeye çalıştım. Ama kamyoncu fark etmedi. Benim ön lastik patlamıştı” dedi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Gökhan Gönül, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.