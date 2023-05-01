FATİH BATTAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çorum mitingine Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG ile geldi.

Süleyman Soylu’nun makam arabası olan TOGG, miting alanında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çorum’da ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, vatandaşlardan da tam not aldı. Mitingi bırakıp aracı incelemeye başlayan vatandaşlar Togg’u beğendiklerini söyleyerek aracın önünde hatıra fotoğrafı ve video çekti.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobilini Çorum’da görmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Ali Kemal Köroğlu isimli bir vatandaş, “Milli gururumuz yerli otomobilimizi Çorum’dagörmekten gurur duydum, çok sevindim.” dedi