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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 4 aylık görev süresinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Basın mensuplarıyla biraraya gelen Doç. Dr. Zülkif Dağlı, suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceklerini vurgulayarak, huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.

17 Ağustos 2023’te Çorum Valisi olarak göreve başladığında, öncelikli olarak Çorum’da emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının tüm birimleri ile birlikte yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek sözlerine başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çorum’daki görevimde 4 ayı tamamlamış bulunmaktayım. Bu 4 aylık süre zarfında Emniyetimizin İl ve ilçe merkezlerimizde, Jandarmamızın ise kırsalda ve köylerimizde yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda elde edilen başarılı sonuçları basın mensuplarımızın aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmak istiyorum” dedi.

434 BİN 189 ŞAHIS VE 39 BİN 341 ARACIN SORGUSU YAPILDI

Bu 4 aylık süre içerisinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen görevler ve yapılan operasyonlar kapsamında 25 bin 281 adet devriye faaliyeti, 410 adet şok uygulama, 276 adet huzur uygulaması gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Dağlı, “Bu uygulamalarda, 434 bin 189 şahıs ve 39 bin 341 aracın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 1.342 şahıs yakalanmış, kayıp olarak aranan 112 şahıs bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda, 166 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet av tüfeği, 42 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 2 bin 837 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. 112 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Okul önlerinde yapılan uygulamalar dışında okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri ile oyun eğlence alanlarında toplam 230 denetleme yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

ABARTI EGZOZ VE KURAL DIŞI MODİFİYEYE GEÇİT YOK

Bu dört aylık sürede 350 bin 371 aracın denetlendiğini ve 53 bin 335 araca idari para cezası uygulandığını ifade eden Vali Dağlı, “Abartılı egzoz ve kural dışı modifiyeli araç kullanarak toplumun huzurunu bozan ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü kullanma gibi suçlardan toplam 1.080 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için 1.773 servis aracı denetlenmiş 36 araca cezai işlem uygulanmış 13 servis aracı ise eksikliklerinden dolayı trafikten men edilmiştir. Son zamanlarda meydana gelen otobüs ve kamyon kazalarında artış olduğundan dolayı bu tür araçların denetimine önem verilmekte olup 5 bin 723 otobüs, 8 bin 532 kamyon denetlenmiş kurallara uymayan otobüs ve kamyon sürücülerine idari para cezası uygulanmıştır. Trafik timleri tarafından, 50 okulda 1.784 öğrenciye ve 1.444 vatandaşa trafik konusunda eğitim verilmiştir” şeklinde belirtti.

Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve irtikap suçlarından yapılan işlemler neticesinde 35 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Vali Dağlı, “Narkotik ve KOM birimlerince, 2 bin 399 adet ekstazi, 3 bin 325 kg. bonzai, 31 bin163 tablet sentetik ecza, 594 gr. metamfetamin, 381 kök Hint keneviri, 114 gr kenevir tohumu, 2 bin 350 kg. esrar, 10 gr. kokain, 4.684 lt. kaçak alkollü içki ve 200 litre etil alkol, 3 adet damıtma sistemi, 250 kg. kaçak tütün, 36 ton kaçak sahte gübre, 282 bin 840 adet doldurulmuş sigara, 235 bin 690 adet boş makaron, 112 adet elektronik sigara ve 6 bin 100 adet cinsel içerikli kaçak emtia, 15 adet detektör, 32 adet muhtelif kazı malzemesi, 111 adet sikke, 1 adet dürbün, 2 adet define arama çubuğu ele geçirilmiştir. Tekel bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, 230 işletme ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince denetlenmiştir” şeklinde belirtti.

14 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Terörle mücadele çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Dağlı, DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şahısın yakalanarak sınır dışı edildiklerini ifade ederek, “Üniversite öğrencilerine ve KYK Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine terör örgütleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde 12 bin 460 öğrenci ve çalışanımıza ulaşılmıştır. Ayrıca toplumsal iletişimin en önemli unsurlarından olan merkez mahalle muhtarları ve ilgili esnaf odaları başkanları ile düzenli olarak her ay toplantılar yapılmakta, buradan sağlanan geri dönüşler güvenlik politikamızda önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Vali Dağlı, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan diğer faaliyetler hakkında da şunları dile getirdi:

AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME FAALİYETLERİ

Aile içi şiddet olaylarında toplam 1.068 tedbir kararı uygulanmıştır. 38 bin 550 vatandaşımıza KADES ve UYUMA projeleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.

CEZAEVLERİNDE 3 BİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU VAR

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 3 bin 065 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Dönem içerisinde il içi ve il dışı olmak üzere 1.304 sevk ve nakil devriyesi icra edilerek, 4 bin 830 hükümlü/tutuklunun infaz kurumları ve hastanelere sevk ve nakli sağlanmıştır. Hükümlü/tutuklu ziyaretine gelen şahıs sorgularında 41 şahıs yakalanmıştır.

ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARIN KORUNMASI FAALİYETLERİ

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından 93 olaya müdahale edilmiş, çevre, doğa ve hayvanlara zarar veren şahıslar hakkında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Söz konusu olaylarda 2 adet serpme ağa, 3 bin 630 m. misina ağa ve 480 kg muhtelif cins balığa el konulmuştur. Çevre ve doğal hayatın korunması ile ilgili olarak 7 okulda 824 öğrenciye ve 437 vatandaşa eğitim verilmiştir. Sorumluluk bölgemizde 57 düzensiz göçmen yakalanmış olup gerekli işlemler yapılmıştır.

ANNELERE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Çocuklarımızın kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan korunması amacı ile emniyet ve jandarma birimlerimizce 1.124 anneye İçişleri Bakanlığımızca yürütülen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY Projesi kapsamında 22 okulda düzenlenen programlarda 5 bin 353 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Gösterilen tüm bu çabaya rağmen suça sürüklenmesi engellenemeyen çocuklar ile daha yakından ilgilenebilmek adına başlatmış olduğumuz her bir çocukla bir kolluk görevlisinin özel olarak ilgilenmesi uygulaması devam etmektedir.

‘GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM’

Bu konuyla ilgili olarak, ailelerimize de tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıktan uzak tutabilmek için onları kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeleri çok önemli. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu tür faaliyetlerde geçirecekleri kaliteli zaman, hem onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de kendilerine zarar verecek her türlü kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize anne ve babalar olarak daha çok sahip çıkalım.

‘HUZUR VE SÜKÛNU KAÇIRANLARA ÇALIŞANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ’

Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için bu 4 aylık sürede gerçekleştirilen faaliyetler bundan sonrada hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükûnu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm Çorumlu hemşerilerime sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Basın açıklamasına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran da katıldı.