Okulararası gençler ve yıldızlar il birinciliğinin ardından yazılı bir açıklama yapan Curling İl Temsilcisi Şeyda Zengin Topuz, son turnuvada ilçe okullarının elde ettiği başarının memnun edici olduğunu söyledi.

Son yıllarda özellikle okullararası düzenlenen turnuvada curling branşına ilginin giderek arttığına belirten İl Temsilcisi Şeyda Topuz, bu yıl yapılan turnuvalara ilçe okullarının da ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Genelde merkez okullarının dereceye girdiği turnuvalarda bu yıl ise Osmancık, Uğurludağ, Düvenci ve Sungurlu’dan katılan okulların dereceye girmesinin curlingin geleceği açısından oldukça önemli olduğunun belirten Topuz, “Çorum’da curlinge olan ilginin artması il temsilcisi olarak beni çok mutlu ediyor. Kendi okulumdan ziyade tüm okulda bu spora gönül veren öğrenciler ile yakından ilgileniyorum. Bunun karşılığında curling turnuvalarına her yıl katılım giderek artıyor. Bu yıla kadar ilçe okullarının katılımı yok denecek kadar azdı. Bu yıl ise katılımında fazla olması ve katılan okulların derece elde etmesi bizleri çok sevindirdi. Umarım ilerleyen yıllarda ilçe okullarının yanı sıra köy okullarında okuyan öğrencilerimizi de curling sahalarında görürüz” dedi.