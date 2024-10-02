Çin’de devam eden Dünya Gençler Badminton Şampiyonasında milli takım grubunda ilk iki maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımından milli sporcular Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar’ın da forma giydiği genç milli takım grubunda ilk maçında Peru’yu 110-89 ikinci maçında ise dün sabah seansında Azerbaycan’ı 110-60 yendi. Milli takım grubunda üçüncü maçında bu sabah saatlerinde Mauritius ile karşılaşacak,

Milli takım bu maçı kazanması halinde akşam seansında kendisi gibi tüm maçlarını kazanan Hindistan ile grup birinciliği maçına çıkacak. Bu maçı kazanması halinde çeyrek finalde mücadele edecek milli takım kaybetmesi halinde 9-16 sıralama maçları oynayacak. Takım müsabakalarının ardından Dünya Şampiyonası ferdi müsabakalar ile 12 Ekim’de sona erecek.