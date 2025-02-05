TR83 Bölgesi’nde girişimcilik ekosisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve yenilikçi hale getirilmesi amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen "TR83 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Yol Haritası" saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

OKA uzmanları, ekosistemdeki paydaşlarla yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştiriyor, mevcut durum analizi ve gelecek stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuyor. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ı (TR83 Bölgesi) kapsayan bu çalışma, bölge ekosistemindeki aktörlerin görev ve sorumluluklarının, yetkinliklerinin, gelişime açık yönlerinin, ekosisteme katkı düzeylerinin ve iş birliği kapasitesinin ortaya konulmasını ve ekosistemin bütüncül bir anlayışla geliştirilmesi için gerekli strateji, politika, proje ve faaliyetlerin belirlenmesini hedefliyor.

Samsun’da 2024 Aralık ve 2025 Ocak aylarında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Organize ve Sanayi Bölge Müdürlüğü, Samsun Teknokent A.Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, OMÜ Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KOSGEB Samsun Müdürlüğü, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Cinovasyon Derneği, Canik Belediyesi ve Samsun Yatırım Destek Ofisi ile gerçekleştirilen toplantılarda ekosistemin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile proje önerileri değerlendirildi. Kurumların girişimcilik ekosistemine sunduğu danışmanlık, mentorluk, proje geliştirme, eğitim, kuluçka hizmetleri, patent ve marka tescili, yatırım destekleri gibi hizmetler ele alındı.

Ayrıca, girişimcilere sağlanan mali ve teknik desteklerin hangi sektörlerde ve bölgelerde yoğunlaştığı değerlendirildi. Görüşmelerde, fırsat ve tehditler ile ekosistemin gelişimini engelleyen temel sorunlar tartışıldı ve girişimciliğin desteklenmesi için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ile bu faaliyetlerin hangi kurumlar tarafından yürütülmesi gerektiğine dair öneriler alındı.



Paydaşların katkısıyla gelecek şekilleniyor

Saha çalışmaları kapsamında elde edilen veriler, TR83 Bölgesi girişimcilik ekosisteminin geleceğine yön verecek somut önerilerin oluşturulmasında temel rol oynayacak. 2025 yılının ilk yarısında düzenlenecek çalıştaylarda, bölgedeki kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarıyla birlikte değerlendirmeler yapılarak, ekosistemin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak stratejiler belirlenecek.

Tokat ve Samsun’da gerçekleştirilen saha çalışmaları, Amasya ve Çorum illerinde devam edecek. Bölgedeki girişimcilere sunulan desteklerin daha etkili hale getirilmesi için yapılan bu çalışmalar, TR83 Bölgesi’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmekle kalmayıp, ülke genelinde örnek oluşturacak bir model geliştirilmesini de hedefliyor.