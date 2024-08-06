Konya’da yapılan Trap 2. Bölgesel Atatürk’ü anma kupasında Çorumlu atıcılar gençler kategorisinde iki bronz madalya kazandılar.

2-4 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapılan Trap 2. Bölgesel Atatürk’ü anma kupasında Çorumlu dokuz atıcı mücadele etti. Çok sayıda ilden sporcuların mücadele ettiği turnuvada gençler kategorisinde Yusuf Yağız Bayram üçüncü olurken İsan Caymaz ise dördüncü oldu. İki bronz madalya kazandılar. Aynı kategoride Ertuğrul Çöp ise beşinci oldu.

Büyük erkeklerde mücadele eden Yasin Yetim, eleme maçlarını kazanarak birinci olarak finallere yükseldi. Final atışları sonunda ise beşinci oldu. Atıcılık İl Temsilcisi Yasin Yetim katıldıkları turnuvanın sporcuların gelişimi adına son derece önemli olduğunu belirterek başarılarılarından dolay gençleri tebrik etti.