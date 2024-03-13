Antalya’da yapılacak olan Trisome Games 2024 (Down sendromlular Dünya Oyunları) yarışmalarında Atletizm Milli takımında Disk atma ve Cirit atma branşında Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcuları Enes Borucu ve Merve Özlü Milli formayı giyecekler.

19-26 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Down Sendromlular Dünya Oyunlarında mücadele edecek milli takım Ankara’da kampta.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor kulübü antrenörü Mehmet Ali Kurt, Özgür Akman ve Mehmet Civan nezaretinde çok sıkı bir hazırlık döremi geçirdiler ve Dünya Oyunlarında madalya sözü verdiler.

Öte yandan aynı şampiyonada Çorum Belediyespor sporcusu Merve Peker de Masa tenisi milli takımında madalya lücadelesi verecek.