ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Pensilvanya'daki mitingde konuşan Trump'ın üzerine ateş açıldı. Büyük panik yaratan saldırıda Trum kulağından yaralanırken, mitingde bulunan bir kişi hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü.

Pensilvanyalı 20 yaşında bir genç

Dünyayı sarsam saldırı girişimini kimin yaptığı merak edilirken, "Saldırgan kim?" sorusu yanıt bulmaya başladı. ABD Medyasında yer alan haberlere göre; Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli Pensilvanyalı 20 yaşında bir genç.

Miting alanına bakan 130 metre kadar uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtığı belirtilen suikastçi, vurularak etkisiz hale getirilirken ilk görüntü de paylaşıldı.

Görgü tanıklarının verdiği ifadeler ise dikkat çekti. Miting alanında bulunanlar, kamuflajlı bir kişinin çatıya çıktığını ve bu durumu polise haber verdiklerini ancak ilgilenilmediğini iddia etti.

BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.

"Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik"

Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi. Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.

5 el ateş edilmiş

ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş" ifadesini kullandı.

Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.

Çatıdan çatıya geçmiş

CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum" bilgisini paylaştı. Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yetkilisi Kevin Rojek, Trump'a yönelik saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Seçim mitingindeki kişilerden destek beklediklerini belirten Rojek, "Olayı suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz." dedi. Rojek, halihazırda suç mahallinde aktif incelemenin sürdüğünü vurgulayarak, saldırganın amacının da araştırıldığını ifade etti.

Kevin Rojek, saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin de araştırıldığını aktararak, halihazırda ilave bir tehdit olduğuna dair bulgunun bulunmadığını söyledi.

Saldırganla ilgili fotoğrafların incelendiğini ve DNA çalışmalarının yapıldığını söyleyen Rojek, kesin bilgi elde ettiklerinde basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

2 kişinin de durumunun kritik

Rojek, olayda saldırganın öldürüldüğünü, mitingde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de durumunun kritik olduğunu açıkladı.