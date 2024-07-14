Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitingi yaptığı sırada kulağından vuruldu. Kürsüde kanlar içinde kalan Trump, yumruğunu kaldırarak saldırgana meydan okudu.
Koruma ordusuyla zırhlı araca bindirilen Trump, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay sırasında miting alanında da panik yaşanırken, Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger saldırganın ABD Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
SİMPSONLAR, TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI GÜNDEMDE
Dünyanın konuştuğu olaydan sonra akıllara Simpsonlar geldi. Daha önce Donald Trump'ın başkanlığını bilen Simpsonlar, şimdi de suikast girişimini bildi.
Sosyal medyada paylaşılan görsel kısa sürede Trend Topic (TT) oldu.