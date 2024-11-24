Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarını kararlılıkla yürüten Mehmetçik, PKK​'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Son olarak Suriye​'nin kuzeyde tespit edilen çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı​ ve Barış Pınarı​ bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"