Türk Silahlı Kuvvetleri​, Ankara​'da TUSAŞ​'ın Kahramankazan'daki tesislerine terör saldırısı gerçekleştiren PKK​'ya ağır darbe indirdi. Son 2 gündür örgütün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki kamplarına hava harekatı düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 120 hedefi yerle bir etti.

Yurt içinde de polis ekipleri örgüte yönelik peş peşe baskınlar düzenledi. Ankara'da örgüt propagandası yapan 33 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, İstanbul'da ise eylem arayışında oldukları tespit edilen 37 kişi yakalandı.

3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Söz konusu operasyonların ardından terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı, Habur Hudut Karakolunda 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri yer aldı.